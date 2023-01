Von: Björn Jahner | 25.01.23

Touristen in Bangkoks Backpacker-Meile Khaosan Road. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Im Jahr 2022 verzeichnete Thailand einen erheblichen Anstieg ausländischer Besucher, die insgesamt 11,15 Millionen Mal in das Königreich reisten. Dies war ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als aufgrund von pandemiebedingten Reisebeschränkungen nur 428.000 Besucher verzeichnet wurden.

Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Sport übertraf diese Zahl die Erwartungen der Regierung und stellt eine deutliche Erholung der wichtigen thailändischen Tourismusbranche dar, die durch die strengen Einreise- und Quarantänebestimmungen während der Pandemie stark beeinträchtigt worden war. Allein im Dezember wurden 2,24 Millionen ausländische Touristen gezählt, verglichen mit 230.497 im gleichen Monat des Vorjahres.

Vor der Pandemie verzeichnete Thailand im Jahr 2019 ein Rekordhoch von fast 40 Millionen ausländischen Touristen. Die drei wichtigsten Herkunftsmärkte für Touristen waren im vergangenen Jahr Malaysia, Indien und Singapur.

Thailand strebt in diesem Jahr 25 Millionen internationale Besucher an, wobei der Schwerpunkt auf mindestens fünf Millionen Besuchern aus China liegt. Die Regierung hat darüber hinaus ein Budget von 3,95 Milliarden Baht (120,72 Millionen US-Dollar) zur Förderung des Inlandstourismus und des internationalen Tourismus in sekundären Destinationen bewilligt.

Es wird erwartet, dass die Wiedereröffnung Chinas dem wichtigen thailändischen Tourismussektor, der vor der Pandemie etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der zweitgrößten Volkswirtschaft Südostasiens ausmachte, weiteren Auftrieb geben wird.