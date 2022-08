Thailand verlängert das „Visa on Arrival“

BANGKOK: Thailand wird ausländischen Touristen von Oktober 2022 bis März 2023 eine längere Aufenthaltsdauer im Königreich gestatten, die das Land mit einem „Visa on Arrival“ bereisen. Mit der gelockerten Aufenthaltsbeschränkung soll die lokale Wirtschaft im Zuge der Abschwächung der Covid-19-Krise angekurbelt werden, teilte der Sprecher Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) Dr. Taweesilp Visanuyothin am Freitag der Presse mit.

Ausländer aus 18 Staaten, die im Rahmen der „Visa on Arrival“-Regelung nach Thailand einreisen, dürfen dann ihre Aufenthaltsdauer auf bis zu 30 Tage verdoppeln, bestätigte Dr. Taweesilp. Und weiter: Ausländer aus 50 Gebieten, die derzeit ein 30-Tage-Visa erhalten, können dann bis zu 45 Tage im Königreich bleiben, so Der CCSA-Sprecher. Darüber hinaus wird auch das „Visa on Arrival“ für Staatsangehörige Indiens, Chinas und Saudi-Arabiens ab Oktober von 15 auf 30 Tage erhöht.

Thailand hofft, dass steigende Touristenankünfte das Wirtschaftswachstum ankurbeln können, auch wenn das Tempo voraussichtlich das niedrigste in der Region Südostasien sein wird. Zwischen dem 1. Januar und 17. August 2022 erzielte das Land Einnahmen in Höhe von 176,3 Mrd. Baht durch 3,78 Millionen ausländischen Ankünften. Die meisten Besucher kamen aus Malaysia, Indien und Singapur.

„Wir wollen ihren Aufenthalt verlängern“, betonte der CCSA-Sprecher. „Dies wird zur Ankurbelung der Touristenausgaben, Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Verringerung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beitragen.

Anfangs dieses Monats erklärte die Regierung, dass sie dieses Jahr 10 Millionen internationale Touristen anziehen will, verglichen mit der Prognose von 6,1 Millionen im April dieses Jahres. Die Zahl der Besucher soll im nächsten Jahr auf 30 Millionen Besucher steigen, immer noch knapp unter den 40 Millionen, die vor dem Ausbruch der Pandemie nach Thailand gereist waren.

Thailand wird Covid-19 ab September – einen Monat früher als ursprünglich geplant – von einer „gefährlichen“ übertragbaren Krankheit zu einer Krankheit herabstufen, die „überwacht“ werden muss.

Im vergangenen Jahr sanken die ausländischen Ankünfte aufgrund der Pandemie auf nur 428.000, verglichen mit einem Rekord von 40 Millionen im Jahr 2019, was etwa 12 Prozent des BIP ausmachte.

Laut dem Finanzministerium erwartet Südostasien zweitgrößte Volkswirtschaft dieses Jahr 8 bis Millionen Ankünfte, mehr als eine frühere Prognose von 7 Millionen.