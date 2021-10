Thailand stellt Covid-19-Impfpass für Reisen aus

BANGKOK: Nach Aussage des Ministeriums für öffentliche Gesundheit haben sich bisher 31.340 Menschen in Thailand für die Ausstellung des gelben Covid-19-Impfpasses („Covid-19 Certificate of Vaccination“) registriert, der Personen ausgestellt wird, die eine Reise ins Ausland unternehmen möchten.

Weil mit dem Impffortschritt in Thailand auch wieder das Interesse der Menschen an internationalen Reisen gesteigen ist, werden Terminbuchungen für die Ausstellung des Dokuments ab sofort auch online über die App „Mor Prom“ entgegengenommen. Eine postalische Zusendung des gelben Covid-19-Impfpasses und die bargeldflose Zahlung der Ausstellungsgebühr in Höhe von 50 Baht (plus Versandkosten) sind in Planung. Da die Funktion jedoch noch nicht aktiviert wurde, beschränkt sich der Onlineservice bisher noch ausschließlich auf die Terminbuchung zur Ausstellung des Reisedokuments. Es muss dann zum online mitgeteilten Termin in einer von landesweit 100 Ausgabestellen des Ministeriums für öffentliche Gesundheit persönlich oder von einem Bevollmächtigten unter Vorlage aller zur Ausstellung benötigten Dokumente (siehe unten) abgeholt werden.

Voraussetzungen für die Beantragung

Vollständige Covid-19-Impfung (in der Regel 2 Dosen) . Reiseantritt innerhalb von 3 Monaten nach Ausstellung des Covid-19-Impfpasses.

Erforderliche Dokumente

1. Selbstbeantragung:

Reisepass in Original (mind. 6 Monate Gültigkeit) und eine unterschriebene Kopie des Reisepasses. Original und eine unterschriebene Kopie der thailändischen Covid-19-Impfbescheinigung. Sie wird vom jeweiligen Impfzentrum ausgestellt, das die Impfungdurchgeführt hat. Elektronischer Nachweis über ein Flugticket mit Reisedatum von innerhalb von drei Monaten nach Ausstellung des Covid-19-Impfpasses. Gebühr von 50 Baht pro Covid-19-Impfpass.

2. Beantragung durch einen Bevollmächtigten

Benötigt werden zwei Dokumentensätze:

Satz 1: Dokumente des Reisenden

Reisepass in Original (mind. 6 Monate Gültigkeit) und eine unterschriebene Kopie des Reisepasses.

Original und eine unterschriebene Kopie der thailändischen Covid-19-Impfbescheinigung. Sie wird vom jeweiligen Impfzentrum ausgestellt, das die Impfungdurchgeführt hat.

Elektronischer Nachweis über ein Flugticket mit Reisedatum von innerhalb von drei Monaten nach Ausstellung des Covid-19-Impfpasses. Gebühr von 50 Baht pro Covid-19-Impfpass.

Satz 2: Dokumente des Bevollmächtigten

Original der ausgefüllten Vollmacht (Download hier).

Original der ID-Card oder des Reisepasses und eine unterschriebene Kopie des Identitätsdokuments.

3. Ort der Beantragung

Derzeit gibt es vier staatliche Organisationen, die den Covid-19-Impfpass im Auftrag der Seuchenschutzbehörde des Ministeriums für öffentliche Gesundheit ausstellen: