Thailand muss Qualität der Bildung verbessern

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

Schulkinder in Mae Sai. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thailand schafft es nicht, junge Menschen angemessen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Dennoch hat das Königreich nach dem neuen Human Capital Index der Weltbank eine bessere Performance erzielt als der Durchschnitt seiner Einkommensgruppe. Thailand wird aber von drei anderen ASEAN-Nationen übertroffen: Singapur, Vietnam und Malaysia – hauptsächlich aufgrund von Schwächen im Bildungssystem des Königreichs. Der Index wurde am 11. Oktober veröffentlicht und misst die Produktivität der nächsten Generation von Arbeitnehmern.

An der Spitze des Index steht Singapur mit 0,88 bei möglichem 1 Punkt. Dann folgen Südkorea, Japan, Hongkong und Finnland. Thailand erzielte 0,6 Punkte und landete auf Platz 65 der 157 untersuchten Länder. Thailands Performance hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Der Wert lag 2017 bei 0,58. Der Humankapital-Index misst die Höhe des Humankapitals, das ein Kind, das heute geboren wird, im Alter von 18 Jahren erreichen kann, angesichts der Risiken von schlechter Gesundheit und schlechter Bildung in dem Land, in dem das Kind lebt.

„Thailändische Kinder können bis zum Alter von 18 Jahren 12,4 Jahre Schule abschließen. Wenn jedoch die Schuljahre an die Qualität des Lernens angepasst werden, entspricht dies nur 8,6 Jahren, eine Lernlücke von 3,8 Jahren", berichtet die Weltbank. „Thailand hat große Fortschritte bei der Ausweitung der Grundbildung gemacht, und die Kindersterblichkeitsrate ist als Folge früherer Regierungsbemühungen gering", sagte Mara K. Warwick, Direktorin der Weltbank für Brunei Darussalam, Malaysia, die Philippinen und Thailand. Eine stärkere Betonung des Lernens sei jedoch notwendig, um ein heute geborenes Kind mit den Fähigkeiten und dem Wissen auszustatten, ein produktiver Bürger der Zukunft zu werden. Die thailändische Regierung erkenne dies an und arbeite mit der Weltbank zusammen, um die Effizienz der Bildungsausgaben zu verbessern, um die Qualität zu erhöhen und die Ungleichheit bei der Zuweisung von Bildungsressourcen zu verringern.