Thailand jetzt für ausländische Touristen öffnen

Strandpromenade in Pattaya in Corona-Zeiten. Foto: epa/Diego Azubel

PATTAYA: Bei einem Krisentreffen zwischen Bürgermeister Sonthaya Khunpluem und führenden Vertretern aus Tourismus und Wirtschaft wurde die umgehende Öffnung Thailands für ausländische Urlauber gefordert.

Pattayas Wirtschaft, insbesondere der Tourismus, liege am Boden, hieß es. Der Leiter des lokalen Tourismusrates, Thanet Supornsahatsarangsee, kritisierte die zögerliche Haltung der Regierung in Bezug auf die Öffnung Thailands für Ausländer. Pattaya wolle an „Reise-Blasen“ oder „Sonder-Touristenvisa"-Regelungen teilnehmen, um Urlauber willkommen zu heißen. In der Stadt gebe es bereits 12 Hotels, die für eine Quarantäne qualifiziert seien, weitere 13 Hotels hätten sich beworben und wollten Ausländer aufnehmen.

Laut Thanet wollen russische Langzeittouristen gerne nach Pattaya reisen, zudem weitere aus europäischen Ländern. Sie hätten Agenturen kontaktiert und seien bereit für eine 14-tägige Isolation in einem Hotel. Thanet kritisierte die hohen bürokratischen Hürden, um über das neue STV-Visum eine Einreisegenehmigung in das Königreich zu erhalten.