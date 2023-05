Thailand im Lottofieber

Von: Björn Jahner | 24.05.23

BANGKOK: Lottospieler in Thailand bereiten sich auf eine weitere spannende Ziehung am Donnerstag (1. Juni 2023) vor. Viele von ihnen wollen die Gewinnzahlen der letzten 10 Jahre analysieren. Diese aufmerksamen Lotterie-Fans nutzen historische Daten, um einen Einblick in die am häufigsten gezogenen Zahlen zu erhalten und diese zu nutzen, um die bevorstehende Lottoziehung zu erraten.

Ein Blick auf die Ziehungen am 1. Juni der letzten 10 Jahre zeigt, dass verschiedene Zahlenkombinationen als Gewinner hervorgegangen sind.

Am 1. Juni 2022 war die höchste Gewinnzahl 319196, während die dreistelligen Vor- und Nachziffern 817, 679 bzw. 213, 652 waren. Die zweistellige Gewinnzahl war 02.

In der Ziehung vom 1. Juni 2021 ging der Hauptgewinn an 292972, mit den dreistelligen Kombinationen 620, 193 und 723, 978. Die zweistellige Gewinnzahl war 45.

Am 1. Juni 2020 gewann 831567 mit den dreistelligen Gewinnkombinationen 489, 264 und 562, 582 den Hauptgewinn. Die zweistellige Gewinnzahl für diese Ziehung war 24.

Bei der Ziehung am 1. Juni 2019 war der Hauptgewinner 516461 mit den dreistelligen Zahlenkombinationen 589, 713 und 215, 560. Der zweistellige Gewinner für diese Lottoziehung war 46.

Im Jahr 2018, am gleichen Datum, sicherte sich die Lottozahl 988117 mit den dreistelligen Zahlenkombinationen 553, 310 und 248, 650 den Hauptgewinn. Der zweistellige Gewinner war 95.

Bei der Ziehung am 1. Juni 2017 gewann die Nummer 053630 mit den dreistelligen Vor- und Nachsätzen 121, 218 und 881, 581. Der zweistellige Gewinner bei dieser Ziehung war 61.

Bei der Ziehung am 1. Juni 2016 hieß der Gewinner 511825 mit den dreistelligen Gewinnzahlen 775, 111 und 937, 880. Der zweistellige Gewinn wurde durch die Zahl 14 erzielt.

Bei der Ziehung am 1. Juni 2015 hatte 388881 den Gewinnschein mit den dreistelligen Gewinnkombinationen 314, 700, 876 und 969. Der zweistellige Gewinner bei dieser Ziehung war 65.

Bei der Ziehung am 1. Juni 2014 gewann die Nummer 781198 den Hauptpreis zusammen mit den dreistelligen Gewinnkombinationen 160, 324, 409 und 636. Die zweistellige Gewinnzahl war 18.

In der Ziehung vom 1. Juni 2013 schließlich wurde der Jackpot auf 935489 geknackt, zusammen mit den dreistelligen Gewinnkombinationen 480, 713, 716 und 768. Der zweistellige Gewinn wurde von der Zahl 90 gewonnen.

Eine solch umfassende Analyse der vergangenen Gewinnzahlen an diesem speziellen Datum kann den Lottospielern wertvolle Erkenntnisse liefern, während sie der kommenden Ziehung am 1. Juni entgegenfiebern – oder doch nicht? Vielleicht ist es ja doch nur Glück. Sie entscheiden