Thailand holt in Berlin zehnmal Gold

Von: Björn Jahner | 03.07.23

BANGKOK: Thailand hat bei den „Special Olympics World Summer Games 2023“, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfanden, 10 Goldmedaillen gewonnen.

Der 20-jährige thailändische Sprinter Sitthiphon Phisajarn gewann das erste Gold für das Königreich im 200-Meter-Lauf der Männer.

Zu den übrigen 9 Goldmedaillengewinnern gehörten die Teilnehmer an anderen Leichtathletikwettbewerben sowie an Badminton- und Boccia-Wettbewerben.

Insgesamt nahmen 35 thailändische Athleten an den diesjährigen „Special Olympics World Games“ teil. Es handelte sich dabei um acht Unified-Partner-Athleten und 27 Athleten mit geistigen Behinderungen, die 15 verschiedene Regionen des Königreichs vertraten. Neben den Athleten gehörten auch 13 Trainer, ein Arzt und zwei Offizielle zum Team, das die thailändischen Athleten während des Wettbewerbs unterstützte.

Die „Special Olympics World Summer Games“ sind die weltweit größte integrative Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Ihre Aufgabe ist es, die Akzeptanz und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung durch die Kraft des Sports zu fördern. Außerdem bieten sie eine globale Plattform, auf der sie ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt, abwechselnd im Sommer und im Winter. An den „Special Olympics World Games 2023“ nahmen über 6.500 Athleten aus 126 Ländern teil, die in 26 Sportarten antraten. Thailand, das regelmäßig an diesen Spielen teilnimmt, nahm in diesem Jahr an sechs Sportarten teil, nämlich Badminton, Fußball, Boccia, Schwimmen, Leichtathletik und Tischtennis.