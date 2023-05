BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) wirbt für das Jahr 2023 als „Jahr des thailändischen Tourismus“ und ergreift gleichzeitig Initiativen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche. Die TAT arbeitet auch an der Förderung eines neuen Tourismus-Ökosystems, das auf qualitativ hochwertige Touristen ausgerichtet ist.

Kürzlich unterzeichnete das TAT ein Kooperationsabkommen für „Net Zero Tourism“ mit der Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO), das den Startpunkt für die Zusammenarbeit der beiden Organisationen bei der Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus darstellt.

Foto: National News Bureau of Thailand

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte, dass die TAT die Rolle der Förderung von Aktivitäten zur Vermarktung und Bekanntmachung des „Net Zero Tourism“-Konzepts übernehmen wird, was einen weiteren Beitrag zum nachhaltigen Tourismus leisten wird. Diese Aktivitäten würden die Anerkennung bei Touristen, Tourismusunternehmen und Interessenvertretern in der Tourismusindustrie sowohl in Thailand als auch im Ausland fördern.

Die TGO wird in der Zwischenzeit akademische Unterstützung leisten und das Bewusstsein für den Klimawandel durch Workshops und Seminare fördern, die gemeinsam mit dem TAT abgehalten werden, mit dem Ziel, einen kohlenstoffarmen Tourismus zu einem Netto-Null-Tourismus zu entwickeln.

Die TGO will auch die Verwendung von Instrumenten zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks unter den Tourismusunternehmen fördern, um die CO2-Zahlen und die Ausgleichsbeträge zu ermitteln, wenn sie an freiwilligen Programmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen teilnehmen.

Es wird erwartet, dass dies die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors verbessert und es allen Akteuren der Branche ermöglicht, verantwortungsvolle Tourismustrends zu übernehmen.