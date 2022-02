Thailand erhält 20 neue Lokomotiven aus China

Von: Björn Jahner | 05.02.22

BANGKOK: Thailand hat am Freitag 20 dieselelektrische Lokomotiven aus China erhalten und damit den ersten Schritt zur Erneuerung seiner alternden Flotte umgesetzt.

Die ersten 20 von insgesamt 50 beim chinesischen Hersteller CRRC Qishuyan Ltd. bestellten Lokomotiven trafen am Freitag im Sriracha Train Yard in der Provinz Chonburi per Schiff ein und wurden von der State Railway of Thailand (SRT) in Empfang genommen. Sie sollen alte Lokomotiven ersetzen, die seit fast 50 Jahren im Einsatz sind.

Die Lokomotiven wurden vom SFR-Konsortium importiert, das den Auftrag mit einem Angebot von 6,52 Milliarden Baht im August 2020 erhielt. Die verbleibenden 30 Lokomotiven sowie die Ersatzteile müssen laut Vertrag bis Februar 2023 geliefert werden.

„Die neuen dieselelektrischen Lokomotiven verwenden Motoren aus deutscher Produktion und haben eine Achslast von 16 Tonnen, eine Tonne mehr als die derzeit in Thailand eingesetzten dieselelektrischen Lokomotiven der State Railway of Thailand (SRT)“, informierte SRT-Gouverneur Nirut Maneephan am Freitag die Presse. „Sie werden dazu beitragen, die Effizienz der SRT in Bezug auf die Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Zugverkehrs zu steigern.“

Khun Nirut fügte hinzu, dass die neuen Lokomotiven eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern bei der Beförderung von Personenwagen und 70 Stundenkilometern bei der Beförderung von Gütern haben. Sie sind mit einem ATP-Bremssystem („Automatic Train Protection“) und CCTV-Kameras ausgestattet, haben niedrige Emissionswerte und sind mit dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) der Stufe 1 kompatibel.