Thailand enttäuscht gegen Malaysia

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.11.19

THAILAND: Die thailändische Fußball-Nationalmannschaft kann in Malaysia einfach nicht gewinnen. Im WM-Qualifikationsspiel setzte sich die Misere mit der 1:2 Niederlage im Stadion Bukit Jalil vor 87.000 Zuschauern fort.

Die „Kriegselefanten“ kommen in vier Begegnungen auf zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Spielmacher Chanathip Songkrasin brachte Thailand nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung, doch Brendan Gan glich in der 26. Minute aus. Mahamadou Sumareh sicherte dem Gastgeber in der siebten Minute der zweiten Halbzeit den Sieg. Nach der Niederlage steht Thailand in der Tabelle der Gruppe G auf dem zweiten Platz, nachdem Vietnam die Vereinigten Arabischen Emirate in Hanoi mit 1:0 besiegte und die Tabellenführung übernahm. Die acht Gruppensieger und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Finale mit 12 Mannschaften.