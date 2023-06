BANGKOK: Für die nächsten drei Tage (7.–10. Juni 2023) werden für den größten Teil des Landes Gewitter vorhergesagt, wobei es im Norden, im Nordosten und an der Andamanenseeküste im Süden des Landes vereinzelt zu heftigen und sehr heftigen Regenfällen kommen kann.

Das Meteorologische Amt warnt die Bevölkerung vor Sturzfluten und Überschwemmungen, vor allem in den Vorgebirgen in der Nähe von Wasserläufen und im Tiefland. Starke Winde werden unterdessen die Wellen in der oberen Andamanensee auf 2 bis 3 Meter Höhe ansteigen lassen. Alle Schiffe in der Andamanensee und im Golf von Thailand sollten mit Vorsicht fahren.

In Bangkok sowie in den zentralen und östlichen Provinzen werden vereinzelte Gewitter und starke Regenfälle auftreten, wobei die Temperaturen von 26 bis 28 °C im Laufe des Tages auf 33 bis 36 °C ansteigen.

Im Norden und Nordosten sind Gewitter und starke Regenfälle mit böigem Wind zu erwarten, wobei die Temperaturen zwischen 24 und 37 °C schwanken.

Sowohl in der südlichen Golfküste als auch in der Andamanensee sind mäßige bis vereinzelte starke Regenfälle und Gewitter auf See zu erwarten. Die Temperaturen werden zwischen 24 bis 27°C und 32 bis 35°C liegen.