BANGKOK: Thailand behält die weltweite Spitzenposition bei der Nutzung von mobilen Bank- und Finanzdienstleistungs-Apps durch Internetnutzer und gehört gleichzeitig zu den Top 5 bei der Nutzung von E-Commerce, mobilem Bezahlen, mobilem Handel und QR-Codes, heißt es im Digital 2021 Report.

Der jährliche Bericht wurde von „We Are Social“, einer globalen Digitalagentur, in Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Social-Media-Lösungen Hootsuite veröffentlicht und befasst sich mit digitalen, mobilen und Social-Media-Trends auf der ganzen Welt. Danach führt Thailand die Rangliste für die Nutzung von Bank- und Finanzdienstleistungs-Apps zum dritten Mal in Folge an - mit 68,1 Prozent der Internetnutzer im Alter von 16 bis 64 Jahren, die angaben, diese Apps jeden Monat zu nutzen. Thailand wird gefolgt von Südafrika (64%) und Polen (57,7%), während der weltweite Durchschnitt bei 38,7 Prozent liegt.

Thailand rangiert auf Platz zwei bei den mobilen Zahlungen. 45,3 Prozent der Internetnutzer gaben an, im vergangenen Monat einen mobilen Zahlungsdienst genutzt zu haben, was deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 30,9 Prozent liegt. Hongkong führt mit 46,7 Prozent der Internetnutzer, an dritter Stelle liegt Taiwan mit 42,6 Prozent. Thailand belegt ebenfalls den zweiten Platz bei der Nutzung von Mobile Commerce. 74,2 Prozent der Internetnutzer gaben an, im letzten Monat online über ein mobiles Gerät eingekauft zu haben. Indonesien führt die Tabelle mit 79,1 Prozent der Nutzer an, während der weltweite Durchschnitt bei 55,4 Prozent liegt.

Das Königreich rangiert an dritter Stelle bei der Nutzung von E-Commerce, da 83,6 Prozent der Internetnutzer aussagten, im letzten Monat etwas online über ein beliebiges Gerät erworben zu haben. Thailand belegt den fünften Platz bei der Nutzung von QR-Codes. In Bezug auf Online-Lebensmittellieferungen rangiert Thailand auf dem zehnten Platz.