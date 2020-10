Thai Interimspräsident des Gewichtheberverbandes IWF

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.20

BANGKOK: Der thailändische Generalmajor Intarat Yodbangtoey hat das Amt des Interimspräsidenten des von Doping-Skandalen erschütterten Internationalen Gewichtheberverbandes (IWF) übernommen, nachdem die US-Amerikanerin Ursula Papandrea durch einen Putsch ihres Amtes enthoben wurde.

Papandrea, die bei ihrer Amtsübernahme im Januar als erste Frau an der Spitze des IWF stand, wurde nach einer Abstimmung des Exekutivrats in einer Dringlichkeitssitzung am Dienstag abgesetzt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sei sehr besorgt über die Entscheidung des Vorstandes des Internationalen Gewichtheberverbandes, die amtierende Präsidentin zu ersetzen, und über die Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde und über den gewählten Ersatz", heißt es in einer Erklärung des IOC. Gemäß der Verfassung und Satzung des IWF erfüllt der 1. Vizepräsident, Generalmajor Intarat Yodbangtoey, im Falle einer Vakanz automatisch die Funktionen des Präsidenten.

Das olympische Gremium hatte bereits in der vergangenen Woche gedroht, den Platz des Gewichthebens auf dem Programm der Olympischen Spiele in Paris 2024 zu überdenken. Im Dezember muss es eine endgültige Entscheidung über die Teilnahme und Quoten der Athleten für die Olympischen Spiele in Paris treffen.

Die Ernennung von Intarat erfolgt trotz der Tatsache, dass thailändische Gewichtheber wegen mehrerer Dopingfälle von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen sind. Intarat, ein ehemaliger Präsident des thailändischen Amateur-Gewichtheberverbandes (Tawa), hatte das IWF-Verbot in einer Erklärung im April dieses Jahres als „zu hart und unfair" bezeichnet.

Thailändische Gewichtheber durften nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen, die das Land im vergangenen Jahr nach einem Dopingskandal ausrichtete. Neun Thailänder, darunter zwei amtierende Olympiasieger - Sukanya Srisurat und Sopita Tanasan - waren nach positiven Dopingtests im November suspendiert worden, was Thailand dazu veranlasste, sich freiwillig von den Weltmeisterschaften in Pattaya sowie von den Olympischen Spielen in Tokio auszuschließen.