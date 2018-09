PATTAYA: Am Samstag wurden Polizei und Rettungsdienste zu einem Haus in Nongprue gerufen, wo das sechs Monate alte Baby eines deutsch-thailändischen Paares auf tragische Weise ums Leben kam.

Die unter Tränen stehende thailändische Mutter des Kindes gab zu Protokoll, dass sie ihre Tochter im Babybett ließ, um in der Küche Essen vorzubereiten. Als sie zurückkam sah sie, dass sich das Kleinkind mit seinem Kopf in den Gitterstäben des Bettes eingeklemmt hatte, als es vermutlich aus dem Bett klettern wollte und auf der Stelle tot war.

Die Polizeibeamten vermuten, dass das kleine Mädchen einen Sauerstoffmangel erlitt und erstickt war. Eine unsachgemäße Anordnung der Stäbe des Kinderbettes könnte zu dem tragischen Unfall mit Todesfolge geführt haben, was Fotos mutmaßen lassen, die in einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals „Pattaya News“ am Sonntag veröffentlicht wurden.