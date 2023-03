Von: Björn Jahner | 16.03.23

PHITSANULOK: Thailändische Amulette sind bei chinesischen und taiwanesischen Touristen sehr beliebt, die einen historischen Tempel in der Provinz Phitsanulok besuchen.

Rund zwei Dutzend chinesische und taiwanesische Touristen nahmen am Dienstag (14. März 2023) zusammen mit einheimischen Buddhisten an einer religiösen Zeremonie im Wat Ratchaburana aus der Sukhothai-Ära im Bezirk Mueang teil.

Die Zeremonie wurde von hoch verehrten buddhistischen Mönchen aus mehreren Tempeln in der Provinz geleitet, die Gebete über 100 Amulette von Brahma und Buddha vortrugen.

Die Tempelangestellten sagten, dass die ausländischen Besucher meist junge Geschäftsleute seien, die gerne für Glück beten und heilige Amulette mit in ihre Heimat nehmen.

Im Gegenzug für die Amulette boten die chinesischen und taiwanesischen Besucher 90 Mönchsanfängern der Satit Buddha Chinaraj School for Monks in Phitsanulok Stipendien an. Thailändische Gläubige, die an der Zeremonie teilnahmen, spendeten 4 Tonnen Reis für die Schule.

Foto: The Nation

Die Schule erklärte, dass sie den Reis in drei Portionen aufteilen werde: 2 Tonnen sind für die Schulspeisung der Mönchsnovizen bestimmt, eine Tonne wird dem psychiatrischen Krankenhaus von Phitsanulok gespendet und eine Tonne geht an das Wangthong-Heim für Mittellose.

Nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) werden im ersten Quartal rund 300.000 chinesische Touristen Thailand besuchen, und für das gesamte Jahr werden mindestens 5 Millionen erwartet. Sie geht davon aus, dass chinesische Reisende die Zahl der ausländischen Touristen in Thailand bis 2023 auf mindestens 25 Millionen ansteigen lassen werden.

Die TAT hat in diesem Jahr auch den spirituellen Tourismus in den Mittelpunkt ihrer Kampagnen zur Anwerbung von Besuchern gestellt.