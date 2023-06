Von: Björn Jahner | 03.06.23

BANGKOK: Der E-Autohersteller Tesla hat die offizielle Eröffnung seines ersten Servicezentrums in Thailand im Juli dieses Jahres angekündigt. Darüber hinaus will der US-amerikanische Autobauer seine Supercharging-Stationen im ganzen Königreich erweitern.

Nach Angaben von Tesla wird das erste Servicezentrum in der Ramkhamhaeng Road einen Ausstellungsraum, ein Service- und Lieferzentrum sowie einen Bildungsbereich umfassen, in dem Besucher mehr über die Fahrzeuge und die Technologie von Tesla erfahren können.



Das Unternehmen wird über seine Tesla-App einen Wartungsservice einführen, mit dem Kunden direkt von ihrem Smartphone oder Tablet aus Servicetermine vereinbaren können.

Außerdem wurde ein spezielles Paket zum Aufladen zu Hause eingeführt, das den Kunden bequeme und geeignete Ladeinstallationen für zu Hause bietet.

Gleichzeitig kündigte der Autohersteller Pläne an, sein Supercharging-Netzwerk bis zum zweiten Quartal dieses Jahres auf sieben Stationen in ganz Thailand auszuweiten. Derzeit verfügt Tesla über drei Stationen in Bangkok, die sich in CentralWorld, Central Rama 2 und Central Rama 3 befinden.

Um den Markt für Elektrofahrzeuge in Thailand zu erweitern, wird Tesla vom 5. Juni bis zum 31. August 2023 eine Roadshow im Einkaufszentrum Iconsiam organisieren. Auf der Veranstaltung werden EV-Technologien ausgestellt und die Besucher haben die Möglichkeit, direkt mit Tesla-Experten zu sprechen.