Tesco will 10.000 Arbeitsplätze schaffen

Von: Björn Jahner | 11.07.19

BANGKOK: Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Mirror News“ plant Supermarktriese Tesco in den kommenden drei Jahren sein Vertriebsnetz in Thailand um 750 neue Filialen zu erweitern und mehr als 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Während Tesco in anderen Ländern keinen Durchbruch erzielen konnte, fährt die britische Supermarktkette in Thailand satte Gewinne ein. Mit einem Umsatz von 4,1 Milliarden Pfund im Jahr 2018 stellt das Königreich außerhalb Großbritanniens den größten Markt dar, berichtet „Mirror News“. Tesco ist seit 1998 auf dem thailändischen Markt präsent und zählt mit mehr als 1.500 Expressgeschäften und über 400 größeren Filialen unter der Marke Tesco Lotus sowie einem Online-Einkaufsservice zu den Marktführern im Supermarktsegment. Pro Woche bedient das Unternehmen in Thailand mehr als 15 Millionen Kunden.



Gemäß Tesco-Geschäftsführer Dave Lewis sei der thailändische Markt wegen seiner aufstrebenden Mittelschicht sehr attraktiv, weshalb man bereits vor zwei Jahren ein auf sie zugeschnittenes neues Konzept entwickelt habe.



Da traditionelle Märkte und kleine Shops in Thailand noch immer noch 50 Prozent des Marktes dominieren, sieht Lewis noch viel Luft nach oben, um die Marktpräsenz von Tesco Lotus in Thailand zu erhöhen. Tescos Hauptkonkurrent in Thailand ist die japanisch-amerikanische Minimarktkette 7-Eleven mit Tausenden von Minimärkten. Sie wird im Königreich von CP All betrieben.