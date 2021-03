Von: Björn Jahner | 14.03.21

BANGKOK: Die Charoen Pokphand Group, Thailands größter Mischkonzern in der Agrar- und Lebensmittelindustrie, hat als neuer Besitzer von „Tesco Lotus“ die ehemals britische Einzelhandelskette nach 23-jähriger Marktpräsenz im Königreich umbenannt in „Lotus's“.

Die thailandweit erste Filiale, die das pastellfarbene, grün gelbe Logo „Lotus’s“ trägt, befindet sich in Ek-Mai Ramintra. Laut einem Unternehmenssprecher steht das zusätzliche S im neuen Markennamen für SMART (Simple, Motivate, Agile, Responsible, Transformative). Umbenannt wurde auch die Minimarktsparte: Von „Tesco Lotus Express“ in „Lotus's go fresh“. Unter der neuen Marke soll das Angebot an frischen Produkten in allen 2.000 Filialen der Einzelhandelskette – 400 Supermärkte und 1.600 Minimärkte – deutlich erhöht werden.