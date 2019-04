KÖLN (dpa) - Eine Maschine der Fluggesellschaft Eurowings ist auf dem Flug von Köln nach Palma de Mallorca aus technischen Gründen umgedreht und zum Flughafen Köln/Bonn zurückgekehrt.

Die Maschine vom Typ Boeing 737 mit 152 Passagiere an Bord sei am Freitag sicher gelandet und werde zur Zeit untersucht, sagte ein Eurowingssprecher. «Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Passagiere und die Crew bestanden», betonte er. Umgedreht habe das Flugzeug auf der Höhe von Saarbrücken. Die Maschine war nach Angaben einer Flughafensprecherin um 11.22 Uhr gestartet, um 12.16 Uhr landete sie wieder in Köln/Bonn.