Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.21

BANGKOK: Der Chef der Taxivereinigung am Flughafen Suvarnabhumi überreichte einen Brief an hochrangige Mitglieder des Verkehrsausschusses im Parlament, in dem er sich über den unfairen Wettbewerb seiner Mitglieder mit der Online-Ride-Hailing-App beschwerte.

Decho Lamcheerangkoon sagte, er habe wiederholt die unfairen Praktiken - vor allem in Bezug auf Tarife, Vorschriften und Fahrzeuggrößen – bei der Straßenverkehrsbehörde (DLT) zur Sprache gebracht, es habe sich aber nichts geändert. Deshalb habe er sich jetzt direkt an das Repräsentantenhaus gewandt, weil Online-Ride-Hailing Fahrdienst-Unternehmen wie Grab bevorzuge. Decho fügte hinzu, dass eine größere Auswahl an Fahrdiensten für die Öffentlichkeit eine gute Sache sei, aber die Regeln müssten für alle Taxifahrer fair sein.

Der Entwurf einer Ministerialverordnung sieht die Nutzung von Privatfahrzeugen für den Ride-Hailing-Taxiservice über Apps vor – ein Gewinn für GrabCar-Fahrer, die seit Jahren in einer gesetzlichen Grauzone fahren. Die neue Verordnung erlaubt es, Fahrzeuge mit bis zu sieben Sitzen, die derzeit als Privatwagen registriert sind, als Taxis einzusetzen.