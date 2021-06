BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat mit der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) bei einer Videokonferenz über Vorschläge diskutiert, eine Million Ausländer für einen Job ohne Arbeitsgenehmigung, über das Recht auf Landkauf und über ein zehn Jahre laufendes Visum nach Thailand zu holen.

Ausländer sollen nur 17 Prozent Steuern auf ihr Einkommen im Königreich zahlen sowie Immobilien und Grundstücke kaufen können. Die Initiative richtet sich vor allem an wohlhabende Ausländer bzw. betuchte Rentner. Die TAT erwartet Einnahmen in Höhe von jährlich eine Trillion Baht, zusätzlich 800 Milliarden Baht an Investitionen von 10.000 Anlegern und 80.000 Ruheständlern sowie 500 Milliarden Baht an Steuern von 400.000 Menschen mit hoher Qualifikation.

Die vier Zielgruppen sind:

1. Wohlhabende, wie Millionäre

2. Diejenigen, die von Thailand aus für ausländische Firmen arbeiten wollen, z.B. sogenannte digitale Nomaden

3. Ausländische Rentner mit hohen Pensionen

4. Ausländer mit hohen Qualifikationen und Fähigkeiten

Gruppe 1 - die sehr Wohlhabenden:

Diese haben keine Altersgrenze, kommen häufig nach Thailand, sind Gutverdiener und leisten Investitionen und Vermögen. Um sich für ein 10-Jahres-Visum zu qualifizieren, werden sie 500.000 US-Dollar in thailändische Staatsanleihen oder Immobilien investieren müssen. Sie müssen mindestens 80.000 Dollar Einkommen in den letzten zwei Jahren und eine Million an Vermögenswerten plus 100.000 Dollar Krankenversicherung vorweisen.

Solange sie all dies nachweisen können, erhalten sie ein Visum für zehn Jahre, können ohne Arbeitserlaubnis 20 Stunden pro Woche arbeiten, zahlen keine Steuern auf ausländische Einkünfte, sondern nur 17 Prozent auf einheimische Einkünfte und können Eigentum einschließlich Land kaufen.

2. Personen, die in Thailand für ausländische Firmen arbeiten:

Keine Altersgrenze, aber sie müssen ein verlässliches Einkommen nachweisen können. Sie müssen in den letzten zwei Jahren 80.000 bzw. 40.000 Dollar pro Jahr verdienen. Es handelt sich um digitale Nomaden oder Menschen nahe dem Rentenalter. Sie müssen mindestens einen Bachelor-Abschluss und fünf Jahre Berufserfahrung sowie eine Krankenversicherung von 100.000 Dollar vorweisen können. Es werden Nomaden im Aktienhandel bei Unternehmen sein, die mindestens 50 Millionen Dollar pro Jahr über drei Jahre verdienen, oder sie werden für Unternehmen arbeiten, die mindestens eine Milliarde Dollar pro Jahr verdienen. Sie erhalten ein Zehn-Jahres-Visum, können ohne Genehmigung arbeiten, zahlen nur 17 Prozent Steuern auf den lokalen Verdienst und können Immobilien und Land kaufen.

3. Ruheständler im Alter von 50+:

Sie müssen 250.000 Dollar in Staatsanleihen oder Immobilien investieren. Sie müssen ein Renteneinkommen von 80.000 in den letzten zwei Jahren oder 40.000 Dollar pro Jahr nachweisen und eine Krankenversicherung von 100.000 Dollar haben. Wenn sie alle geforderten Nachweise über ihre langjährigen Renten vorweisen können, erhalten sie ein Visum für zehn Jahre, können 20 Stunden pro Woche ohne Arbeitserlaubnis arbeiten, zahlen nur 17 Prozent Steuern auf das lokale Einkommen und können Immobilien und Land kaufen.

4. Ausländer mit hohen Qualifikationen:

Dies wären Beschäftigte im industriellen Sektor, deren Fähigkeiten gefragt sind, oder sie könnten Professoren an Universitäten sein. Sie müssen ähnlich viel verdienen wie Ausländer in den anderen drei Abschnitten und über die erforderliche Krankenversicherung, Bildungsabschlüsse und Berufserfahrung verfügen. Sie werden auch das 10-Jahres-Visum und die anderen Vergünstigungen der anderen drei Gruppen erhalten.

Das staatliche Centre For Covid Situation Administration und das Kabinett werden nun die Vorschläge prüfen.