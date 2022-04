Reisende am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) rechnet damit, dass während der Hochsaison im letzten Quartal dieses Jahres mindestens 1 Million Touristen pro Monat ins Königreich einreisen werden, nachdem die Einreisebestimmungen gelockert wurden.

Die TAT meldete am Freitag (29. April 2022) einen sprunghaften Anstieg der Registrierungen für den für die Einreise obligatorischen „Thailand Pass“, nachdem die neuen Einreiseregeln genehmigt wurden, die am Sonntag, (1. Mai 2022) in Kraft treten.

„Auch wenn es schwierige Faktoren gibt, wie z.B. ein geringes Reisevertrauen, eine schwache Wirtschaft, der Russland-Ukraine-Konflikt, ein Arbeitskräftemangel im Tourismussektor und ein harter Wettbewerb mit anderen Reisezielen, bleibt unser Ziel von 7 bis 10 Millionen Reisenden in Sichtweite“, zeigte sich TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn optimistisch.

Bis zum 25. April konnte Thailand dieses Jahr insgesamt 713.183 internationale Reisende anziehen. Die höchste Ankunftszahl wurde im April dieses Jahres mit 215.490 Reisenden verzeichnet, was auf die Aufhebung des 72-stündigen RT-PCR-Tests vor Reiseantritt (trat am 1. April 2022 in Kraft) zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Zahl der Touristen für den gesamten Monat April 300.000 erreichen wird.

Gemäß dem TAT-Gouverneur dürfte der Markt in der Hochsaison weiter an Fahrt gewinnen und ab Oktober mindestens 1 Million ausländische Touristen pro Monat anziehen..

Nach der Einführung des neuen Registrierungssystems für den „Thailand Pass“ am Freitag (mehr!), der keine Covid-19-RT-PCR-Tests mehr vor oder nach der Ankunft im Königreich für vollständig gegen Covid-19 geimpfte Reisende voraussetzt, wurden nach eigenen Angaben in den ersten 12 Stunden 40.000 bis 50.000 Registrierungen verzeichnet.

Die vielversprechende Resonanz deutet auf eine starke touristische Nachfrage von Besuchern aus dem Ausland im Zuge der Lockerung der Einreisebeschränkungen (ab 1. Mai 2022) hin., so Khun Yuthasak.

Er führte fort, die TAT unterstütze den thailändischen Tourismus, indem sie sowohl den Kurz- als auch den Langstreckentourismus fördere, insbesondere Länder mit weniger strengen Einreisebestimmungen, die ihren Landsleuten freies Reisen ermöglichen.

Für den Langstreckenmarkt gehören der Nahe Osten, insbesondere Saudi-Arabien, die USA, Kanada, Lateinamerika und europäische Länder, zu den Zielmärkten.

Die TAT plant darüber hinaus die Teilnahme an internationalen Fachmessen, darunter der International Luxury Travel Market (ILTM) North America vom 19. bis 22. September 2022 in Mexiko. In Saudi-Arabien soll währenddessen die „Amazing New Chapters Roadshow“ (15. bis 17. Mai 2022) Touristen nach Thailand anziehen.

Der Kurzstreckenmarkt umfasst Indien als Zielland. Da indische Touristen bereits 200 Hochzeitszeremonien für dieses Jahr in Thailand bestätigt haben, habe insbesondere die junge, wohlhanbende indische Mittelschicht nach Aussage der TAT großes Potenzial. Andere vielversprechende Märkte sind Khun Yuthasak folgend Australien, Singapur, Malaysia und Südkorea

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sollen dieses Jahr auch gemeinsame Werbeaktionen für Qualitätstourismus durchgeführt werden, darunter Gesundheits-, Wellness, Golf-, Freizeit-, Luxus- und Hochzeits-Tourismus.

Am Freitag (29. April 2022) richtete die TAT ein Treffen mit Reiseveranstaltern aus, auf dem die Marketingpläne für den internationalen Markt besprochen wurden. Gemäß Khun Yuthasak schlugen die führenden Akteure der Branche vor, sich auf aufstrebende Märkte in Südasien wie Bangladesch und Pakistan zu konzentrieren.