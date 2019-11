Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.19

BANGKOK: Zu Beginn der touristischen Hochsaison erinnert die staatliche Tourismusbehörde (TAT) ausländische Urlauber an das Rauchverbot in öffentlichen Bereichen, mit dem ein sicheres, sauberes und rauchfreies Umfeld für alle gefördert werden soll.

Das Verbot wurde aus gesundheitlichen Gründen in Thailand eingeführt, und Besucher sollten beachten, dass elektronische Zigaretten, Shisha-Rauchen und elektronische Shishas ebenfalls illegal sind. Touristen sollten auch bedenken, dass es ein Rauchverbot für Strände im ganzen Land gibt, das im November 2017 im Rahmen der Bemühungen des Landes um nachhaltigen Tourismus in Kraft trat. Der Grund, warum die Tourismusbehörde die Besucher daran erinnert, ist, dass es in letzter Zeit Vorfälle gab, bei denen Reisende die gegen das Gesetz verstoßenden Regeln nicht kannten und mit Geldstrafen oder Festnahmen vor Ort konfrontiert wurden. Reisenden wird geraten, weder elektronische Zigaretten oder Shishas noch Gegenstände oder Ausrüstungsgegenstände im Zusammenhang mit E-Zigaretten, einschließlich der im Gerät verwendeten Flüssigkeit, mitzunehmen. Das Ministerium für Tourismus und Sport informiert auch Reisebüros und Reiseveranstalter.