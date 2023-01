Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte klarstellen, dass Thailand weiterhin alle internationalen Touristen im Rahmen der am 1. Oktober 2022 eingeführten Politik der vollständigen Öffnung für den Tourismus willkommen heißt.



Im TAT Newsroom erklärt die Tourismusbehörde:

Thailands stellvertretender Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit, Anutin Charnvirakul, bestätigte am Montag (9. Januar 2023): „Internationale Reisende, die in Thailand ankommen, müssen keinen Impfnachweis vorlegen.“

Darüber hinaus müssen ausländische Touristen keine ATK- oder RT-PCR-Testergebnisse vorweisen. Im Rahmen der vollständigen Wiedereröffnung für den Tourismus bietet Thailand auch eine längere Aufenthaltsdauer für Besucher an. Mit Wirkung bis zum 31. März 2023 wird die Aufenthaltsdauer für Touristen aus Ländern/ Gebieten, die von der Visumpflicht befreit sind, auf 45 Tage (von 30 Tagen) und für diejenigen, die für ein Visa on Arrival (VOA) in Frage kommen, auf 30 Tage (von 15 Tagen) verlängert.

Thailand heißt zwar alle Besucher willkommen, doch kann ein Herkunftsland von den ankommenden Besuchern, einschließlich der eigenen Staatsangehörigen, die in ihr Heimatland zurückkehren, ein negatives PCR-Ergebnis verlangen.

Thailand ist daher bestrebt, den Vorschriften dieser Länder zu entsprechen und verlangt eine Covid-19-Versicherung für Besucher aus diesen Ländern oder für Besucher, die nach Thailand weiterreisen, für den Fall, dass sie in Thailand positiv getestet werden. Zu diesen Ländern gehören China und Indien.