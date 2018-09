Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.18

PEKING (dpa) - Neben der Südküste Chinas und Hongkong hat Taifun «Mangkhut» auch die bekannte Casino- und Vergnügungsstadt Macau hart getroffen.

Auf von der «South China Morning Post» veröffentlichen Bildern waren ganze Straßenzüge zu erkennen, die am Sonntag unter Wasser standen. Behörden ordneten am Samstagabend die Schließung der Casinos an. Nach Angaben der Stadtregierung wurden bei dem Sturm zunächst fünf Menschen verletzt. Im vergangenen Jahr waren durch den Taifun «Hato» zehn Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone ums Leben gekommen..