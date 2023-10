NAKHON PHANOM: Im Wat Phra That Phanom (Wat Phrathat Phanom Woramahawihan) in Nakhon Phanom in der Nordostregion von Thailand wurde am zurückliegenden Wochenende das Ende der buddhistischen Fastenzeit (Ok Phansa) in einer feierlichen Zeremonie begangen, die von Beamten und Einheimischen gleichermaßen zelebriert wurde.

Unter der Leitung des stellvertretenden Verkehrsministers Manaporn Charoensri versammelten sich Regierungsbeamte, örtliche Gemeindeleiter und Vertreter von acht ethnischen Gruppen in dem Tempelheiligtum, um an diesem religiösen Ritual teilzunehmen. Sowohl Touristen als auch Anwohner schlossen sich dieser bedeutenden Veranstaltung an.

Foto: National News Bureau of Thailand

Die Zeremonie beinhaltete Ehrungen und Gebete, die das Ende der buddhistischen Fastenzeit symbolisierten. Dieses traditionsreiche Ereignis wird seit der Antike überliefert und trägt nicht nur zur spirituellen Verbundenheit bei, sondern fördert auch den Tourismus in der Region. Es fällt zeitlich mit der jährlichen „End of Buddhist Lent Riverboat Parade“ zusammen, die am berühmten Tempel der Provinz Nakhon Phanom stattfindet.