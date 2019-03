Superbike-WM in Buriram

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 01.03.19

THAILAND: Zum fünften Mal wird auf dem Chang International Circuit in Buriram ein Lauf der FIM Superbike-Weltmeis­terschaft (WorldSBK) ausgetragen.

Am Rennwochenende vom 15. bis 17. März gehen der irische Weltmeister Jonathan Rea, der ehemalige spanische 125 ccm-Weltmeister Álvaro Bautista, der Supersportweltmeister Chaz Davies aus England und das holländische Rennfahrerass Michael van der Mark an den Start. Die thailändischen Farben vertreten Thitipong Warokorn (Kawasaki Thailand Racing Team) und Ratchada Nakcharoensri (Yamaha PTT Lubricants Tann Racing Connect Team). Ratchada ist Thailands erste Frau, die in der Klasse World Supersport 600 ccm fährt. Beide Thais haben eine Wildcard erhalten. Um den Asia Talent Cup 2019 kämpfen in Buriram die drei thailändischen Rennfahrer Tatchakorn Buasri, Piyawat Patumyot und Warit Thongnakun vom Team AP Honda Racing Thailand. Die Veranstalter erwarten erneut über 100.000 Zuschauer. Ti­ckets sind erhältlich zum Preis von 300 bis 5.000 Baht bei www.allticket.com und in 7-Eleven-Minimärkten mit dem Allticket-Logo.