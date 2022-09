Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

BANGKOK: Vierundzwanzig Provinzen wurden vor Sturzfluten und Überschwemmungen von Flüssen und Kanälen von Samstag bis nächsten Dienstag (17.-21. September) gewarnt, da ein Monsun Trog und der Südwestmonsun starke Regenfälle auslösen.

Das Amt für nationale Wasserressourcen Office of National Water Resources (ONWR) gab die Warnung am Donnerstag heraus und berief sich dabei auf eine Wettervorhersage des meteorologischen Amtes, wonach es in weiten Teilen Thailands bis Sonntag zu stärkeren Regenfällen mit vereinzelten heftigen Schauern kommen wird. Dies ist auf den Monsun Trog über dem Norden und Nordosten zurückzuführen, während sich der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf verstärken wird.

Das ONWR warnte, dass vom 17. bis 21. September in den folgenden Gebieten mit Sturzfluten und Flussüberschwemmungen zu rechnen ist, und empfahl den Anwohnern von Flüssen und deren Einzugsgebieten, die neuesten Wetter- und Wasserstandsmeldungen zu verfolgen:

Norden: Chiang Mai, Phrae, Nan, Lampang, Kamphaengphet, Tak, Uttaradit, Phitsanulok und Phetchabun.

Nordosten: Loei, Bueng Kan, Khon Kaen, Kalasin, Chaiyaphum, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Yasothon, Si Sa Ket und Nakhon Ratchasima.

Zentrale Region: Kanchanaburi und Ratchaburi.

Westen: Prachuap Khiri Khan und Phetchaburi.

Osten: Chanthaburi und Trat.

Die ONWR forderte die Behörden außerdem auf, die Wasserstände von 13 Dämmen und großen Stauseen, die von starken Regenfällen betroffen sein könnten, genau zu überwachen und die umliegenden Gemeinden zu warnen, wenn das Wasser einen kritischen Stand erreicht. Diese sind:

- Mae Ngat Somboon Chon, Chiang Mai

- Kiew Kho Ma, Kiew Lom und Mae Mok, Lampang

- Thab Salao, Uthai Thani

- Krasiao, Suphan Buri

- Ubol Ratana, Khon Kaen

- Lam Takhong, Lam Phra Phloeng, und Mun Bon, Nakhon Ratchasima

- Klong Si Yat, Chachoengsao

- Bang Phra, Chonburi

- Nong Pla Lai, Rayong.

Das Amt forderte die lokalen Behörden auf, Evakuierungspläne für die Menschen in Flussnähe und in hochwassergefährdeten Gebieten zu erstellen und im Vorfeld Warnungen herauszugeben, damit die Menschen genügend Zeit haben, den zu erwartenden Überschwemmungen zu entkommen.