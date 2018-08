Sturm „Bebinca“ bringt heftige Winde und Starkregen

THAILAND: Der tropische Sturm „Bebinca“ bringt dem Norden und Nordosten in den kommenden Tagen Starkregen und heftige Winde.

Am Dienstag lag die Sturmfront über der Südchinesischen See mit anhaltenden Winden von 65 Stundenkilometern. Der Sturm wird über Obervietnam und Laos nach Thailand ziehen. Meteorologen warnen die Bevölkerung vor Sturzfluten und vor starken Überschwemmungen. Im Süden bestimmt weiter der Südwest-Monsun das Wetter. In der Andamanensee werden zwei bis vier Meter hohe Wellen und im oberen Golf von Thailand wird ein Wellengang von zwei bis drei Metern erwartet. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und kleine Boote sollten an Land bleiben. Menschen, die an der West- und Ostküste leben, sollten sich vor starken Winden in Acht nehmen.