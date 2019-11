Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.19

THAILAND: Für den Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn ist die Verlängerung der Sperrstunde von 2 auf 4 Uhr in von ausländischen Urlaubern aufgesuchten Entertainment-Bezirken nicht vom Tisch.

Der Politiker hat die staatliche Tourismusbehörde (TAT) mit einer Studie und einer Meinungsumfrage zu verlängerten Öffnungszeiten von Pubs, Discos und Bars in Pattaya, Patong auf Phuket und Ao Nong in Krabi beauftragt. Phiphat machte bereits klar, eine verlängerte Sperrstunde werde es nicht in von Thais frequentierten Entertainment-Betrieben wie zum Beispiel in den Bangkoker Bezirken Thong Lor und Ekamai geben. Letztendlich muss die Regierung über die Öffnungszeiten entschieden. Der Minister rechnet damit erst im kommenden Jahr.