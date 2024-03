Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.24

Pendler warten auf einen Shuttle-Bus der BMTA nach der Störung der Gelben U-Bahn-Linie in Bangkok. Foto: Thairath

BANGKOK: Nach einer Störung der Gelben U-Bahn-Linie in Bangkok hat die städtische Verkehrsbehörde kostenlose Shuttle-Busse eingesetzt. Die Busse sollen die Betroffenen während der Ausfallzeit entlasten. Betroffen sind die Strecke und Haltestellen zwischen Klon Tan und Si Iam.

Laut dem thailändischen Nachrichtenportal Thairath hat die Behörde für Boden- und Massentransit in Bangkok (BMTA) am 28. März 2024 einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service eingerichtet. Dieser soll die Fahrgäste der Gelben U-Bahn-Linie unterstützen, nachdem es gegen 9 Uhr morgens zu einer Störung kam und der Betrieb auf der gesamten Strecke vorübergehend eingestellt werden musste.

Ersatzverkehr mit Bussen

Die BMTA hat fünf Standardbusse und fünf klimatisierte Busse im Einsatz, um den Schienenersatzverkehr zwischen den Stationen Klon Tan und Si Iam zu gewährleisten. Dieser kostenlose Service ist vorerst für die Nachmittagsspitze von 16 bis 19 Uhr geplant, kann aber bei Bedarf verlängert werden. Für weitere Informationen steht die Hotline 1348 zur Verfügung.

Die Gelbе Linie ist eine wichtige Verbindung im Nahverkehrsnetz von Bangkok. Sie verbindet den Norden mit dem Zentrum der Millionenmetropole. Eine längere Störung hätte erhebliche Auswirkungen auf Pendler und Berufstätige.

Ursache noch unklar

Über die genauen Gründe für den Ausfall wurde bisher nichts bekannt. Solche Zwischenfälle sind auf der Gelben Linie eher selten. Die Bahn gilt als verlässliches Verkehrsmittel und wichtige Entlastung für die überlasteten Straßen Bangkoks.

Die Gelbe Linie ist seit 2020 in Betrieb und damit eine der jüngeren fahrerlos betriebenen Linien im Schienennetz von Bangkok. Sie ist die erste vollautomatische U-Bahn der Stadt ohne Fahrerinnen und Fahrer. Insgesamt sind bereits zehn Linien mit einer Gesamtlänge von über 200 Kilometern in Betrieb oder im Bau. Bis 2029 soll das Netz auf über 500 Kilometer ausgebaut werden, um die chronischen Stauprobleme in der Megacity zu entschärfen. Experten schätzen, dass die täglichen Staus die Wirtschaftsleistung Bangkoks um über 30 Milliarden Baht pro Jahr schmälern. Daher ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere der automatisierten Systeme wie der Gelben Linie, eine der Prioritäten der Regierung.