Von: Björn Jahner | 01.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Department of Special Investigation (DSI) führte eine Razzia durch und untersuchte 41 Orte, die illegale Stromanschlüsse für Krypto-Mining im Großraum Bangkok nutzten.

Die DSI hielt am Mittwoch eine Pressekonferenz ab, um das Ergebnis der „Electrical Shock“-Operation zur Durchsuchung von 41 Geschäftsgebäuden im Großraum Bangkok bekannt zu geben.

Frühere Untersuchungen der Behörde hatten Beweise dafür erbracht, dass Investoren im Großraum Bangkok nach Geschäftsgebäuden für Krypto-Mining suchten.

Das DSI beantragte beim Strafgerichtshof einen Durchsuchungsbefehl, um diese Gebäude zu inspizieren. Das DSI suchte nach Beweisen für Stromdiebstahl und beschlagnahmte mehr als 2.000 Krypto-Mining-Geräte im Wert von rund 400 Millionen Baht.

In jedem Gebäude wurden etwa 100 Krypto-Mining-Geräte gefunden. Diese Werkzeuge wurden ohne Stromzähler illegal an die Stromleitungen angeschlossen, so dass die Stromrechnung deutlich niedriger ist als die tatsächlichen Kosten.

Die Stromkosten der Verdächtigen beliefen sich auf etwa 300 bis 2.000 Baht pro Monat, während die tatsächlichen Kosten etwa 500.000 Baht pro Spot betragen hätten.

Das DSI schätzte, dass der Metropolitan Electricity Authority Verluste in Höhe von rund 20 Millionen Baht pro Monat bzw. rund 250 Millionen Baht pro Jahr entstanden sind.

In Abstimmung mit der Zollbehörde soll nun geprüft werden, ob diese Mining-Werkzeuge legal eingeführt wurden.