Strengere Verordnung zum Einsatz von Herbiziden

BANGKOK: Mehrere Minister und Politiker fordern weiterhin ein Verbot der in der Landwirtschaf eingesetzten weit verbreiteten Herbizide Paraquat, Glyphosat und Chlorpyrifos, ungeachtet der strengeren Verordnung zum Einsatz dieser Chemie.

Die Verordnung tritt am 20. Oktober in Kraft. Dann müssen Landwirte den Verkäufern oder Geschäften eine Bescheinigung vorlegen, wie sie mit den Herbiziden richtig umgehen, auf welcher Art von Feldern die Chemikalien eingesetzt werden und wie groß die Fläche ist. Die Person, die die Herbizide versprüht, muss eine Lizenz besitzen, während die Geschäfte nur an registrierte und geprüfte Landwirte verkaufen dürfen. Hersteller, Importeure und Exporteure müssen die Behörde über Produktions-, Import- oder Exportprozesse und den Zweck des Besitzes informieren. Laut dem Generaldirektor der Landwirtschaftsagentur, Sermsuk Salakphet, können Landwirte, die die drei Herbiziden benötigen, sich jederzeit für einen Ausbildungskurs bei der Regierungsbehörde bewerben. Der Präsident des Verbandes der Agrarindustrie, Weerawut Katanyukul, sagte, „wenn es ein Verbot gibt, sind es die Bauern, die im Nachteil sind, während die Unternehmer stattdessen andere Substanzen verkaufen können".