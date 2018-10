HAMBURG (dpa) - Der Sport-Streamingdienst DAZN hat einen hoch dotierten Vertrag mit der Box-Gesellschaft Golden Boy Promotions des ehemaligen Weltmeisters Oscar de la Hoya geschlossen. Die auf fünf Jahre angelegte globale Vereinbarung beinhalte unter anderem die nächsten elf Kämpfe des Mexikaners Saul Alvarez, teilte DAZN am Mittwoch mit. Der 28-jährige Alvarez ist nach seinem Sieg im Juli gegen den Kasachen Gennadi Golowkin Weltmeister im Mittelgewicht der Verbände WBC und WBA.

DAZN schrieb in seiner Mitteilung von dem höchstdotierten «Vertrag für einen Sportler in der Sportgeschichte», nannte aber keine Summen. Alvarez tritt am 15. Dezember im Madison Square Garden in New York gegen WBA-Supermittelgewichts-Champion Rocky Fielding aus Großbritannien an.

Der Vertrag zwischen dem kostenpflichtigen Streamingdienst und Golden Boy Promotions sieht vor, dass jedes Jahr insgesamt zehn Kämpfe live und exklusiv in den USA, Kanada, Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan gezeigt werden. Hinter DAZN steht die Perform-Group, die dem in der Ukraine geborenen US-Milliardär Leonard Blavatnik gehört. Der Internetanbieter ist seit 2016 unter anderen in Deutschland auf dem Markt. Um das gesamte Programm zu schauen, muss ein Abonnement abgeschlossen werden.