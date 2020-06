Am Freitag wird der bei Einheimischen beliebte Strand in Bang Saen nach mehr als zweimonatiger Schließung wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANG SAEN: Pünktlich zum Wochenende wird am Freitag der Strand in Bang Saen offiziell wieder für die Öffentlichkeit freigegeben, nachdem er zum Höhepunkt der COVID-19-Pandemie per Notstandserlass mehr als zwei Monate lang geschlossen wurde, um die Ausbreitung des Virus zu unterdrücken.

Am Strand erlaubt sind auch wieder alle sportliche Aktivitäten wie beispielsweise Schwimmen und gewerbliche Geschäftstätigkeiten, wie das Vermieten von Liegestühlen und Sonnenschirmen. Der Bevölkerung wurde bereits in den letzten zwei Tagen gestattet, den Strand zu betreten; Liegestuhlvermieter müssen sich jedoch an den offiziellen Eröffnungstermin halten. Alle zuvor errichteten Absperrungen wie Zäune und Seile wurden von den Behörden bereits entfernt. Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass der Konsum alkoholischer Getränke am Strand verboten ist und alle bekannten Maßnahmen zur Corona-Prävention, einschließlich soziale Distanzierung, zu beachten sind.