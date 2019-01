Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

BANGKOK: Wegen der zunehmenden Luftverschmutzung hat die Polizei Kontrollstellen eingerichtet, um Fahrzeuge mit ungewöhnlich hohen Emissionen aus dem Verkehr zu ziehen.

Am Dienstag waren es zwölf Checkpoints auf den Straßen der Hauptstadt und in umliegenden Provinzen, am Mittwoch sollten es bereits 20 sein, sagte der Leiter der Verkehrsabteilung, Generalmajor Nithithorn Jintakanon. „TNA“ berichtete von einem Kontrollpunkt auf der Bang Na-Trat Road. Von 10 bis 15 Uhr wurden Fahrzeuge auf ihre Emission untersucht. Bei tief-schwarzem Rauch aus dem Auspuff setzte es ein Bußgeld von 1.000 Baht. Die Fahrer wurden dazu verdonnert, ihren Wagen 30 Tage lang stehenzulassen. Wer sich dennoch hinter das Lenkrad setzt, muss mit einer Geldstrafe von 5.000 Baht rechnen..