Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

Foto: The Nation

BANGKOK: Ab sofort kann für jedes Kind ein steuerlicher Abzug von im Jahr 30.000 Baht beantragt werden.

Die Änderung des Revenue Code trat mit der Veröffentlichung in der „Royal Gazette“ in Kraft. Bisher konnten thailändische Steuerzahler einen Abzug von 30.000 Baht nur für das erste Kind beantragen. Die Neuerung gilt für das ganze Jahr 2018 sowie für weitere Jahre und soll verheiratete Paare ermutigen, mehr Kinder zu bekommen. Angesichts der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und der alternden Bevölkerung will die Regierung die Geburtenrate erhöhen. Der Anteil älterer Menschen soll bis 2036 auf 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ansteigen, dann wird Thailand als „alternde Gesellschaft“ bezeichnet..