Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.18

BANGKOK: Die Behörde für die Verbrauchssteuer will die Steuer auf Tabak erhöhen.

Seit der jüngsten, massiven Steuererhöhung für Zigaretten in Packungen drehen sich mehr Raucher ihre Zigaretten selbst. So sparen sie erheblich. Ein Beutel loser Tabak kostet zwischen 5 und 30 Baht, eine Packung Zigaretten hingegen inzwischen 60 bis 100 Baht. Deshalb will die Behörde zum 1. Januar 2019 Tabak durch die Anhebung der Steuer verteuern. Der Verkaufspreis soll dem von Zigarettenpackungen angeglichen werden. Loser Tabak wurde bisher gering besteuert er, weil er vornehmlich von der armen Bevölkerung erworben wird.