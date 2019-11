Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.19

BANGKOK: Die Exporte sind im Oktober gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 4,57 Prozent bei einem Handelswert von 20,8 Milliarden US-Dollar geschrumpft.

Pimchanok Vonkorpon, Generaldirektorin der Abteilung für Handelspolitik und -strategie im Handelsministeriums, sagte am Donnerstag, ein Rückgang des Ölpreises um 25 Prozent und eine geringere Nachfrage nach Waren wie Reis und Kautschuk seien hauptsächlich für die schwächelnden Ausfuhren verantwortlich. Allerdings hätten sich die Auswirkungen der internationalen Handelskriege verbessert, was sich in einem Anstieg der thailändischen Elektronikexporte niederschlage. „Aber es gibt andere schädliche Faktoren, wie die Stärke des Baht und die Sorgen um den Brexit, die sich langfristig auf die Exporte negativ auswirken können“, so Pimchanok. Die Importe gingen ebenfalls um 7,6 Prozent auf ein Volumen von 20,2 Milliarden US-Dollar zurück. Daraus ergibt sich ein Handelsüberschuss von 506,5 Millionen Dollar. Die Gesamtexporte für die ersten 10 Monate des Jahres 2019 beliefen sich auf 207 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.