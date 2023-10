Starke Regenfälle im Süden Thailands

BANGKOK: Die Regenfälle, die in der vergangenen Woche den Norden und Nordosten Thailands heimgesucht haben, sind abgeklungen. Für den heutigen Montag (23. Oktober 2023) wird nur noch leichter Regen für die nördlichen Teile Thailands vorhergesagt, während im Süden des Landes mit starken Regenfällen gerechnet werden muss.

Ein Hochdrucksystem oder eine kühle Luftmasse aus China wird in den nächsten 24 Stunden weiterhin die oberen Teile Thailands und den südlichen Teil des Südchinesischen Meeres bedecken, während der Südwestmonsun über der Andamanensee, der unteren südlichen Region und dem südlichen Golf von Thailand in 80 Prozent des Südens schwere Regenfälle verursachen wird. Die Bewohner dieser Gebiete sollten sich vor starken Regenfällen, aufgestautem Regenwasser, plötzlichen Überschwemmungen und abfließendem Wasser in den Wäldern in Acht nehmen, vor allem in Gebieten in der Nähe von fließendem Wasser und in tief liegenden Gebieten.

Was die Seebedingungen betrifft, so wird in der Andamanensee und im südlichen Golf von Thailand ein Seegang von bis zu 1 Meter vorherrschen, bei Gewittern noch höher. Kleine Schiffen sollten mit Vorsicht navigieren.