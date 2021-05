PATTAYA: Die Stadtverwaltung will zusammen mit der Tourismusbehörde (TAT) und Pattayas Geschäftssektor dem staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration das „Pattaya Move On"-Tourismusprogramm vorschlagen, um geimpfte ausländische Touristen ab Oktober ohne Quarantäne in der Stadt willkommen zu heißen.

Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem müssen die Besucher vollständig mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft sein. Kinder unter 12 bis 18 Jahren benötigen ein Covid-19-Negativzertifikat innerhalb von 72 Stunden vor Reiseantritt. Jüngere Kinder brauchen keinen Test, müssen aber die ganze Zeit bei den Eltern bleiben.

Nach der Ankunft müssen Touristen während ihres gesamten Aufenthalts in Hotels mit SHA-Zertifizierung (Safety and Health Administration) wohnen. Sie können sieben Tage lang Aktivitäten in den von der Behörde in Pattaya zugewiesenen Gebieten mit Strandaufenthalt genießen. Am fünften Tag wird ein Covid-19-Test verlangt, und wenn dieser negativ ist, können die Ausländer ab dem siebten Tag frei reisen.

Für die Umsetzung des „Pattaya Move On"-Plans müssen mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Der Vorschlag wird jetzt dem Gesundheitsministerium vorgelegt, bevor er Mitte Juni an das Center for Economic Situation Administration (CESA) bzw. das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) weitergeleitet wird.