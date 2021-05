PATTAYA: Im Kampf gegen Corona verteilt Pattayas Stadtverwaltung in den Bürgerzentren an die oft arbeitslose Bevölkerung in großen Mengen Desinfektionsmittel.

Unter anderem in der Soi Post Office in Süd-Pattaya und in der Soi Wat Boon Kanchana in Jomtien. Anwohner können sich dort in den Community-Zentren Handdesinfektionsflüssigkeiten kostenlos in ihre von zu Hause mitgebrachten Behältnisse abfüllen. Die Verteilaktion soll einkommensschwachen Bevölkerungsteilen die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln ermöglichen.