Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

BANGKOK: An elf Bahnhöfen des schienengebundenen Verkehrs wird das für die Bereiche Transport, Verkehr und Planung verantwortliche städtische Amt weitere Parkplätze für „Park and Ride“ schaffen.

Mit dieser Investition hofft die Stadt, mehr Autofahrer zum Umsteigen auf den öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen. An folgenden Stationen entstehen insgesamt 10.650 Parkplätze für Autos: Bang Pakok, Rat Burana, Rangsit, Kanchanaphisek, Tailing Chan, Lat Krabang, Ban Thap Chang, Watcharaphon, Khaerai, Talat Phu und Bang Wa. An den bestehenden Parkplätzen für „Park and Ride“ können 6.420 Autofahrer ihren Wagen abstellen. Mit den neuen im Bau befindlichen Strecken werden weitere 9.955 Abstellplätze entstehen. Die Finanzierung der neuen Parkplätze kann über die Regierung, über private Unternehmen oder durch eine öffentlich-private Partnerschaft erfolgen.