Eine Bankkassiererin zählt an einem Geldwechselschalter in Bangkok thailändische Baht-Banknoten. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Zentralbank ist besorgt, dass ein schneller Anstieg der Baht-Währung möglicherweise nicht im Einklang mit den wirtschaftlichen Bedingungen steht, die aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs weiterhin fragil sind.

Laut dem stellvertretenden Gouverneur Mathee Supapongse ist die Bank von Thailand (BOT) bereit, notwendige Maßnahmen zu prüfen, um zu verhindern, dass die Stärke des Baht zur Fragilität der Wirtschaft beiträgt. Der Baht habe sich in den vergangenen zwei Wochen schneller als die meisten asiatischen Währungen gefestigt, was durch eine Verlangsamung der Coronavirus-Infektionen und besser als erwartete Wirtschaftszahlen für das erste Quartal unterstützt worden sei. Mehrere Bereiche der Wirtschaft seien von Covid-19 hart getroffen worden, was nach der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal deutlich zu sehen sein werde.

Der Baht wurde mit 31,74 je US-Dollar gehandelt, dem stärksten Wert seit mehr als zwei Monaten. Die Währung, Asiens bester Performer im Jahr 2019, ist seit Jahresbeginn um 5,8 Prozent gefallen. Mathee sagte weiter, dass die Anleger bei einer Verbesserung der Coronavirus-Situation möglicherweise mehr ihrer kurzfristigen Gelder in Thailand parken werden, eine Situation, die nicht gewollt sei. Die jüngsten hohen Goldpreise hätten dazu beigetragen, den Baht in die Höhe zu treiben. Die Zentralbank werde Goldtransaktionen untersuchen und zusätzliche Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Auswirkungen auf die Wechselkurse zu verringern.