Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.20

BANGKOK: Verkehrsminister Saksayam Chidchob hat die thailändische Staatsbahn (SRT) angewiesen, ihr Einkommen zu verbessern, um die hohen Schulden abzubauen.

Die mit 160 Milliarden Baht verschuldete SRT wird eine Tochtergesellschaft gründen, die speziell das Vermögen des Staatsunternehmens verwalten soll. Gegenwärtig verdient die SRT nur etwa 2 Milliarden Baht pro Jahr oder weniger als 1 Prozent des Marktwertes ihrer Grundstücke. Der Minister glaubt, dass sich mehrere Areale der SRT an Standorten mit gutem Potenzial wie am Fluss Chao Phraya, in Bang Sue, Makkasan und Ratchada erfolgreich erschließen ließen. Wenn die SRT in der Lage sei, ihr Vermögen professioneller zu verwalten, wie es Privatunternehmen machen, so werde das Staatsunternehmen Gewinne erzielen.