PATTAYA: Während die meisten Nachtschwärmer noch ihren Kater ausschlafen, treffen Golf und Eddie bereits alle Vorbereitungen zur sonntäglichen Ausgabe der Partyreihe We Love Sunset Sundays am schönsten Strandabschnitt des Wongamat Beach in Nakluas Soi 16.

Zum Sonnenuntergang werden den Besuchern pumpende Underground Ibiza House Sounds von internationalen DJs geboten, die jeweils in Rotation auftreten:

PATRIZE (Proton Records / BE)

MYLES (UK)

GROOVY T (G- High Records/ RU)

WESLEY HYPES (NL)

SNK (Ibiza/UK)

KEVIN WILSON (USA)

EDDIE PAY & MATTHEW WHITE (Pay & White, Mixx Discotheque)

Die Besucher dürfen sich auf Barfußtanzvergnügen im Sand freuen, für ausreichend überdachte Plätze im Regenfall wird gesorgt. Darüber hinaus ist die Veranstaltung kinder- und haustierfreundlich.





Jeden Sonntag ab 16.00 Uhr: We Love Sunset Sundays @ Bamboo Beach Pattaya (Karte) – umsonst und draußen. Mehr auf Facebook. See you!