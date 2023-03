Sommerstürme ziehen im Norden Thailands auf

Foto: The Nation

BANGKOK: Wie das Meteorologische Amt mitteilte, sollten sich die Menschen im Norden des Landes von Sonntag bis Mittwoch auf heftige Sommerstürme einstellen.

Der Nordosten wird als erste Region von Sturmböen und Hagel betroffen sein, bevor sich die Stürme auf andere Regionen ausbreiten, so die Behörde.

Die Menschen im Norden Thailands sollten im Freien vorsichtig sein, insbesondere in der Nähe von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln, so die Meteorologen.

Die Behörde forderte auch die Landwirte auf, sich um die Vermeidung von Ernteschäden zu bemühen. Die Wetterexperten meldeten außerdem, dass die Temperaturen in Nong Khai und in Mukdahan am Samstag 41,3 Grad Celsius erreichten.

Foto: The Nation

In zwei weiteren Bezirken überstiegen die Temperaturen 40 Grad Celsius: Der Bezirk Mueang in Petchabun (41,2 °C) und der Bezirk Chai Badan in Lopburi (40,2 °C).

Die sieben wärmsten Bezirke am Samstag waren: