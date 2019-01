Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

BANGKOK: Seit dem Wochenende hat sich die Luftverschmutzung in der thailändischen Hauptstadt und umliegenden Provinzen verschlechtert.

Der Feinstaubanteil betrug am Montag um 17 Uhr nach dem Luft-Qualitätsindex (AQI) im Durchschnitt 134, weit über dem für Thailand geltenden Grenzwert von 50. Das heißt: Ungesund für empfindliche Menschen. Der höchste Wert wurde mit 396 für den Bezirk Bang Khen gemeldet. Am Dienstagmorgen wurden für Bangkok durchschnittlich 129 gemessen. Für den Smog, der derzeit den Großraum Bangkok fest im Griff hat, sollen Landwirte verantwortlich sein, die abgeerntete Zuckerrohrfelder in Brand stecken. Srisuwan Janya, Präsident der Stop Global Warming Association, sagte, der starke Dunst käme nicht nur von Motoremissionen, Bauarbeiten und das Verbrennen von Müll und Gras. "Smog kommt nicht nur im Großraum Bangkok vor, sondern auch in anderen Provinzen in Zentralthailand, im Westen und Osten, wo Zuckerrohrplantagen weit verbreitet sind und die Mühlsaison begonnen hat", weiß Srisuwan. Einige Landwirte steckten jetzt ihre Zuckerrohrfelder in Brand. Srisuwan forderte die Regierung und die Verbände der Zuckerrohrbauern und Zuckerproduzenten auf, das Verbrennen abgeernteter Feldern zu verbieten. Er hofft von betroffenen Parteien Unterstützung zu erhalten für eine Klage beim Verwaltungsgericht. Regierungssprecher Putthipong Punnakan sagte am Montag, Premierminister Prayut Chan-o-cha sei über die Luftverschmutzung durch Feinstaubpartikel in Bangkok und fünf benachbarten Provinzen informiert worden, auch über die Schritte, die das Ministerium für Naturressourcen und Umwelt bereits unternommen habe, um das Problem zu lösen. Um sich zu schützen, sollten die Menschen in den betroffenen Gebieten im Haus bleiben. Im Freien sollten geeignete Gesichtsmasken (N 95) getragen werden. Gleichzeitig sollten sie ihren Gesundheitszustand beobachten und einen Arzt aufsuchen, wenn sie Husten oder Augenreizungen hätten.