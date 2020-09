Written by: Redaktion DER FARANG | 21/09/2020

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt kletterte im Smart City Index 2020 um vier Plätze auf Rang 71 von 109 Städten.

Der Bericht 2020 wurde gemeinsam vom Institute for Management Development (IMD) und der Singapore University of Technology and Design (SUTD) in Auftrag gegeben. Der Index reiht die Städte auf der Grundlage wirtschaftlicher und technologischer Daten sowie der Wahrnehmung der Bürger ein, wie „intelligent" ihre Städte sind. Hunderte Bürger aus 109 Städten wurden im April und Mai zu fünf Schlüsselbereichen befragt: Gesundheit/Sicherheit, Mobilität, Aktivitäten, Möglichkeiten und Regierungsführung.

Unter den ASEAN-Metropolen kletterte Kuala Lumpur um 16 Plätze auf Platz 54, Ho-Chi-Minh-Stadt fiel um 18 Plätze auf Platz 83, Jakarta fiel um 13 Plätze auf Platz 94 und Manila fiel um 10 Plätze auf Platz 104 zurück. Singapur behielt den Spitzenplatz im Index. Auf Singapur folgten Helsinki auf dem zweiten und Zürich auf dem dritten Platz.

Die Einwohner Bangkoks identifizierten Luftverschmutzung und Straßenstaus durchweg als Hauptprobleme. Auf der Grundlage des Berichts äußerten sich 69,4 Prozent der Befragten in Bangkok besorgt über die Luftverschmutzung, gefolgt von 56,6 Prozent über die Überlastung der Straßen und 55,7 Prozent über Korruption.