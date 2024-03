Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.24

Ein ausländisches Paar in unpassender Weise vor einem Einkaufszentrum in Pattaya zeigt, sorgt für Aufsehen und Diskussionen über das Image der Stadt. Screen: Facebook/Denis Krungtep

PATTAYA: Ein Video, das ein Paar bei sexuellen Handlungen vor einem Einkaufszentrum zeigt, verbreitet sich rasend schnell. Die Einwohner Pattayas fordern eine sofortige Untersuchung. Der Vorfall wirft Schatten auf das familienfreundliche Image der Stadt.

Ein erschütternder Vorfall hat die Online-Community in Pattaya aufgewühlt. Ein Video, das angeblich ein ausländisches Paar zeigt, das sexuelle Handlungen auf den Vorderstufen eines bekannten Einkaufszentrums in Pattaya ausführt, wurde am 13. März 2024 auf Facebook gepostet. Es löste zahlreiche Reaktionen und Kommentare aus.

Das 24-sekündige Video, aufgenommen bei Nacht, zeigt das Paar auf den Stufen zu einem Aufzug eines Einkaufszentrums. Trotz der deutlichen Weihnachtsdekoration im Video bleibt das genaue Datum der Aufnahme unklar.

Lokale Reaktionen und Untersuchungen

Lokalreporter, die den Schauplatz besuchten, sowie die Berichterstattung und Reaktionen der Gemeinschaft, unterstreichen ein klares Missfallen an dem Verhalten des Paares, das sowohl Anwohner als auch Sicherheitskräfte überraschte. Die lokale Polizei wurde dringend gebeten, die Herkunft des Videos zu untersuchen, um zu verhindern, dass solche Vorfälle das Weltklasse, familienfreundliche Tourismusimage der Stadt beschädigen. Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall im Februar in Phuket, der ebenfalls öffentliche Empörung hervorrief.

Der Vorfall in Pattaya beleuchtet die entscheidende Rolle, die die Wahrung eines positiven Images für Touristenziele spielt. In einer Zeit, in der soziale Medien eine rasche Verbreitung von Informationen ermöglichen, können solche Vorfälle erhebliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung eines Ortes haben. Es unterstreicht die Notwendigkeit für Städte wie Pattaya, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um ihr Image als sichere und familienfreundliche Destinationen zu schützen.